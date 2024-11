E17 anderhalf uur versperd nadat vrachtwagen op defect voertuig knalt

De dramatische avondspits op de E17 in en rond Antwerpen heeft nog tot laat in de avond geduurd door een ongeval met twee vrachtwagens. Ter hoogte van de afrit van Haasdonk reed een vrachtwagen in op een andere vrachtwagen die net getakeld was. Bij die botsing knalde de vrachtwagen eerst op de signalisatiewagen, dan tegen de vangrail en uiteindelijk tegen de stilstaande truck. De twee betrokken werknemers van de takelfirma konden net op tijd wegspringen van het aanstormende voertuig. De chauffeur die het ongeval veroorzaakte raakte niet gewond. Door het ongeval raakte de snelweg volledig versperd. Het verkeer werd via de afrit Haasdonk van de snelweg geleid. Na anderhalf uur kon de weg weer vrijgegeven worden.