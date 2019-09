E. Aalst mag bekerwedstrijd tegen AA Gent in eigen stadion spelen

Dit weekend hervat in 1A de competitie na de interlandbreak. Waasland-Beveren moet zaterdagavond op bezoek bij Sint-Truiden. De match tegen STVV wordt meteen de vuurdoop voor Arnauld Mercier in eerste klasse. De nieuwe trainer van Waasland-Beveren werkte de afgelopen twee weken vooral op het fysieke en tactische vlak met zijn team en hoopt op een goed resultaat op STVV. Mercier kan zaterdag nog geen beroep doen op de nieuwe Japanse middenvelder Kobayashi. Hij is nog niet fit. Verder is ook Xian Emmers er niet bij door ziekte.