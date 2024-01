Dwarsligger in vernieuwing Denderstuwen Milieufront Omer Wattez krijgt volle laag: "Doek uw vzw op"

Aalst is afgelopen nacht twee keer opgeschrikt door twee verdachte branden. Na een luide knal stond rond drie uur 's nachts een voertuig in brand in de Caudronstraat. De auto raakte zwaar beschadigd. Nog geen tien minuten later ontstond er een brandje aan de voorgevel van een woning zo'n drie kilometer verderop in de Bredestraat. En die straat was dan ook tijdlang afgesloten voor doorgaand verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van beide branden. Of er een link is en of het om een brand gaat in het criminele milieu, is dus voorlopig nog niet duidelijk.