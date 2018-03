Dwars door Vlaanderen: zijn Oliver en Greg klaar voor zondag?

In Temse heeft Nicola De Cock trots zijn nieuwe videoclip voorgesteld. Die maakte hij de afgelopen weken rond zijn versie van een WK-lied voor de Rode Duivels. Opvallende verschijning in de clip is Rode Duivel en Tielrodenaar Jan Vertonghen, op het voetbalpleintje van VK Tielrode. 400 euro en veel slapeloze nachten later, is de clip van 'Les Diables' klaar om het grote publiek te veroveren.