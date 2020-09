Duurzame mobiele batterij als alternatief voor diesel op bouwwerf in Stekene

Gemiddeld werden de voorbije zeven dagen 20,6 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een stijging van 23 procent. In totaal zijn in ons land 19.188 mensen opgenomen wegens COVID-19. Er stierven in die periode dagelijks gemiddeld 2,4 personen die besmet waren met het coronavirus, een daling van 39 procent. Het aantal overlijdens komt daarmee op 9.917.