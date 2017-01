Preben van Hecke, ouderdomsdeken en wegkapitein bij Sport-Vlaanderen, wil voorlopig nog niet van stoppen weten. Op zijn 35ste is de Berlare-naar nog altijd in uitstekende conditie én hij droomt nog altijd van toptienplaatsen in grote koersen. Onze reporter Kristof Meul kroop in zijn wiel tijdens de ploegstage in het Spaanse Calpe.