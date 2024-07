Durmebrug Waasmunster toch open vanaf 5 augustus: verkeersmaatregelen bijgestuurd

In Waasmunster heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de werken op de Durmebrug afgerond. In het kader van de minder-hindermaatregelen is er daarom besloten om de brug niet tot eind augustus afgesloten te houden, maar om ze al op 5 augustus opnieuw open te stellen, na het bouwverlof. Zo moet het lokaal verkeer tussen Hamme en Waasmunster vanaf dan niet langer omrijden. Om sluipverkeer te ontmoedigen worden er wel tijdelijke verkeerslichten geplaatst aan de brug. Doorgaand verkeer moet nog altijd de omleiding volgen via de N47 of N41 en de E17. Op 5 augustus pikt ook de aannemer de draad weer op, en start fase 5 van de werken aan de N446.