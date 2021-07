Durme op sommige plaatsen dichtgeslibd: 'Baggeren of hier bij veel regen ook overstromingen'

X We moeten lessen trekken uit de overstromingen in Wallonië en Limburg twee weken geleden, ook hier bij ons. Dat zegt Gaspard Van Petegem, die gemeenteraadslid is in Sint Niklaas. Zo is de Durme in Lokeren op sommige plaatsen bijna volledig dichtgeslibd. Dat zou ook voor rampscenario's in het Waasland kunnen zorgen, als er veel regen valt. Het probleem is al een paar keer aangekaart bij de Vlaamse Waterweg. Er zou dringend gebaggerd moeten worden, maar dat blijven ze maar voor zich uit schuiven.