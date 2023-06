Honderden vissen dood in Denderleeuw door zuurstoftekort in Dender

Aan de sluis en het sas in de Huisegemstraat in Denderleeuw zijn vandaag honderden dode vissen aangetroffen. Dat gebeurt de laatste tijd wel vaker op de Dender. Door de felle regenval en het onweer van dinsdag zijn er op de Dender heel wat problemen ontstaan met het zuurstofgehalte in het water. Mogelijk komt dit door het beekwater dat in de Dender is beland, waardoor alle vissen naar boven kwamen om adem happen. Een noodingreep om extra zuurstof in het water te brengen was tevergeefs. Honderden vissen overleefden het niet. Een viswedstrijd, die hier normaal dit weekend zou plaatsvinden, is dan ook afgelast. Enkele vissers kwamen vanmorgen poolshoogte nemen.