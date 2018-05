Hoog bezoek in Zele vanmorgen. Daar heeft het bedrijf Drylock Technologies, dat gespecialiseerd is in luier-producten een delegatie politici uit de Spaanse regio Castilië en León over de vloer gekregen. Binnenkort opent Drylock namelijk een nieuwe fabriek in het Spaanse Segovia. Zaakvoerder Bart Van Malderen kent de regio op zijn duimpje, want ook zijn vorige bedrijf Ontex, heeft een vestiging in die stad.