Duizend kinderen in klein jaar tijd op wereld gezet in materniteit OLV Aalst

Afsluiten doen we op de materniteit van het OLV-ziekenhuis in Aalst. Want daar zijn dit jaar al duizend kinderen op de wereld gezet. Het is van 2018 geleden dat die kaap in het ziekenhuis is overschreden. Opmerkelijk, want volgens het Agentschap Opgroeien is het aantal geboortes in heel Vlaanderen dit jaar gedaald met 3 procent. Van die trend hebben ze in het OLV dus helemaal niets gemerkt. Aalst blijft een vruchtbare stad.