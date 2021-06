De gemeente Temse wil meer groen in het straatbeeld. En dat kan bijvoorbeeld door mensen te stimuleren om een tegeltuintje aan te leggen. U kent het principe: er wordt een tegel weggenomen van het voetpad en daar wordt dan een plant in de grond gestoken die langs de huisgevel kan groeien. Dit huis in de Neerstraat is daar een mooi voorbeeld van. In het najaar gaat er een pilootproject van start in centrumstraten waar het voetpad sowieso al wordt heraangelegd door werken. Aan de bewoners zal dan worden gevraagd of de gemeente bij hen gratis een tegeltuin mag aanleggen. Als dat aanslaat, dan kan het project uitbreiden naar andere buurten.