Duidelijkheid voor werknemers SVK, vakbonden en directie gaan over tot collectief ontslag

Na twee maanden van sociaal overleg is er eindelijk duidelijkheid voor de werknemers van bouwmaterialenbedrijf SVK in Sint-Niklaas. Vakbonden en directie zijn akkoord om over te gaan tot collectief ontslag. Zoals aangekondigd zullen er 79 mensen hun job verliezen. Een deel van hen kan volgend jaar op brugpensioen, anderen moeten op zoek naar een nieuwe job. Iets meer dan 10 werknemers blijven nog even in dienst om de site op te ruimen.