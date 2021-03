Duel tussen Waasland-Beveren en STVV gaat niet door

De competitiewedstrijd tussen STVV en Waasland-Beveren wordt uitgesteld. In Sint-Truiden kampen ze met te veel coronagevallen om een competitief elftal op te stellen. Waasland-Beveren en STVV stonden normaal gezien morgen om kwart over vier tegenover mekaar in de competitie. Die afspraak wordt nu verzet naar een latere datum. STVV zit met 13 besmettingen binnen de staf en de spelersgroep van het eerste elftal. De club diende daarom een verzoek in om de degradatiekraker op de Freethiel te kunnen uitstellen. Dat is mogelijk vanaf zeven besmettingen in de spelersgroep. De Pro League laat nu dus weten dat het verzoek is geaccepteerd.