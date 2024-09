Dubbel feest bij de Pfaffs in Beveren, Jean-Marie en zus vieren elk hun 50ste huwelijksverjaardag

Jean-Marie Pfaff en zijn vrouw Carmen zijn vandaag gehuldigd in het kasteel van Cortewalle, in Beveren. Jean-Marie en Carmen zijn onlangs 50 jaar getrouwd, en dat wilde de gemeente niet zomaar laten voorbijgaan. In 1974 stapten ze in het huwelijksbootje. En het werden twee trouwfeesten dat jaar voor de familie, want ook Jean-Marie's zus trouwde 50 jaar geleden met haar man. En ook dat koppel werd vandaag in de bloemetjes gezet. Een dubbel huwelijksjubileum, dus.