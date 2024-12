De verkiezing van Onderneming van het Jaar, gisteravond in Brussel. In aanwezigheid van Koning Filip ging de Limburgse chipproducent X-Fab met de hoofdprijs naar huis. Van de vier finalisten waren er twee bedrijven uit onze regio. Luierproducent Drylock uit Zele, en vastgoedbedrijf Montea uit Aalst. Zij haalden het dus net niet, maar de finaleplaats is sowieso een beloning voor het harde werk, zeggen ze.