Drukste dag van het jaar in de supermarkten, winkelpersoneel steekt tandje bij

Heeft u alle boodschappen al in huis gehaald voor kerstavond? Indien niet, dan heeft u morgen de allerlaatste kans. Maar de meeste mensen willen niet wachten tot het laatste moment. Volgens een onderzoek van onze collega's van Het Nieuwsblad was het vandaag de drukste dag in de supermarkten. De klassiekers blijven het goed doen trouwens. Denk maar aan gourmetschotels en ovenhapjes, en natuurlijk veel drankjes. Ook in deze Carrefour in Sint-Niklaas, waar de winkel extra maatregelen heeft genomen om de drukte de baas te kunnen.