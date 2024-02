En ondanks al het carnavalsgeweld, wordt er ook in Aalst en in Haaltert getreurd om het verlies van een bekende inwoner. Zaterdag is in het UZ Gent kunstenaar en goudsmid Jos Bikkems onverwacht overleden. Bikkems was een bekende goudsmid uit Haaltert. Zijn juwelierszaak bevindt zich in de Geraardsbergsestraat, bij het binnenrijden van Aalst. Bikkems was een krak in zijn vak. Hij verzamelde een twintigtal nationale en internationale prijzen voor zijn creaties op gerenommeerde wedstrijden. Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd werkte Bikkems nog altijd verder in zijn zaak. Want juwelen maken, dat was zijn leven en zijn passie. Hij ontwierp enkele jaren geleden ook het gouden ajuintje voor Aalst Carnaval. En hij kreeg ook heel wat persaandacht voor zijn bewegend juweel. Jos Bikkems werd 76 jaar.