Druk op politie Kruibeke/Temse onhoudbaar in strijd tegen transmigranten

In verschillende steden is er betoogd door de vakbonden. De actiedag tegen de pensioenhervormingen van de federale regering verstoorde vooral de dienstverlening bij De Lijn. De meeste hinder is er in Vlaams-Brabant en op de stadsnetten van Antwerpen en Gent. Maar ook daarbuiten zijn er ritten weggevallen, zoals in Aalst en in Sint-Niklaas. Volgens de actievoerders is het beleid van de regering fout, onrechtvaardig en onevenwichtig. De regering heeft voor iedereen de pensioenleeftijd opgetrokken naar 66 en 67 jaar, maar tegelijk ook gezegd dat de mensen werkbaar werk gingen krijgen. Daar is, zeggen de vakbonden, niets van in huis gekomen.