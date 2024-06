Druk bijgewoond en geen problemen, het BK was een voltreffer voor Sint-Lievens-Houtem en Zottegem

Het Belgisch kampioenschap Wielrennen gisteren in onze regio was een groot succes en lokte een massa volk van start tot finish. In Sint-Lievens-Houtem waar zowel de heren als dames vertrokken telden ze zo'n 5000 wielerfans op de markt. Alles verliep vlot, er waren geen incidenten maar wel een uitgeladen sfeer. In Zottegem waar Arnaud De Lie Belgisch Kampioen werd daagden er volgens de burgemeester 8 000 liefhebbers op. Het was vooral druk in de aankomstzone. Alles verliep ook daar zonder grote problemen.