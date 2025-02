Drugsdealer opgepakt na gecoördineerde politieactie in Geraardsbergen

Bij een grote gecoördineerde politieactie in Geraardsbergen is een drugdealer opgepakt. De actie vond plaats op een vrijdagnacht, twee weekends geleden. Bij een controle in een café kon de drugshond een man vinden die grote hoeveelheden speed bij zich had. Bij een huiszoeking later bij de man thuis werd er nog meer drugs gevonden, en ook cash geld. Het ging dus om een dealer en de man werd gearresteerd. Tijdens diezelfde actie werden er ook meerdere inbreuken op zwartwerk en sociale fraude vastgesteld. Eén café werd gesloten, en één persoon zonder papieren werd aangetroffen.