Drugsbende met Lokerse kopstukken opgerold: 12 verdachten opgepakt, 33 voertuigen in beslag

Nog gisteravond is een hevig onweer over de streek getrokken. En op heel wat plaatsen heeft dat wateroverlast veroorzaakt.Hier in Grembergen onder andere liepen enkele straten onder. Omdat er op korte tijd een enorme hoeveelheid regen viel, konden de riolen niet tijdig al het water slikken. De brandweer rukte uit om riooldeksels te openen. En in Zottegem stond in een mum van tijd de omgeving van de nieuwe spoorwegbrug blank. Enkele huizen in de buurt kregen ook water binnen. De brandweer moest een geul graven om het water weg te krijgen. Die geul was voorzien bij de bouw van de brug, maar is er toen niet gekomen. Met alle gevolgen vandien.