Drugs blijven een probleem binnen de gevangenismuren, dat bewijst controle in gevangenis van Dendermonde

De lokale politie van Dendermonde heeft, in samenwerking met naburige politiekorpsen, de federale politie en de douane, een grootschalige drugscontrole gehouden in de gevangenis van Dendermonde. 30 politiemensen en 10 drugshonden controleerden 102 gedetineerden en doorzochten 25 cellen. Bij 5 gedetineerden en in 2 cellen werden drugs aangetroffen. In totaal werd er 36 gram hasj, 4 gram cannabis en 2 joints teruggevonden. Dergelijke controles worden enkele keren per maand uitgevoerd. Drugs weren uit de gevangenis blijkt dus enorm moeilijk te zijn.