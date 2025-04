Droomreis draait uit op fiasco voor vriendengroep uit Geraardsbergen: "We hebben een riviercruise geboekt, geen busreis"

Een cruise langs de Portugese rivier de Douro. Wat een unieke reis had moeten zijn voor enkele koppels uit Onkerzele, bij Geraardsbergen, is uitgedraaid op een compleet fiasco. Enkele weken voor de cruise vertrok, was er veel hevige regen. En daardoor kon de boot maar 45 van de geplande 200 km kunnen afleggen. Vijf van de zeven dagen lag de cruiseboot gewoon stil. Tot onvrede van een twintigtal reizigers. Zij hebben klacht ingediend bij de reismaatschappij.