Droogte wordt problematisch, adviesraad bespreekt mogelijk bijkomende maatregelen

Het ziet er naar uit dat deze zomer opnieuw historisch droog zal worden. Het regent veel te weinig. En het is ook te warm, waardoor al het water snel verdampt. Het neerslagtekort is daardoor opgelopen tot 250 millimeter, of 250 liter water per vierkante meter. De situatie wordt of is eigenlijk al problematisch, vooral voor de landbouw. Het kan dan ook zijn dat er bijkomende maatregelen worden genomen. Spaarzaam omspringen met water is deze periode zeker aan te raden, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.