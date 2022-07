Opmerkelijk nieuws van chocoladeproducent Barry Callebaut dan. Want de kwaliteitsdirecteur verlaat het bedrijf. En dat een week nadat de chocoladefabriek in Wieze de productie moest stilleggen. Dat gebeurde na een salmonellabesmetting. De chocoladegroep maakte het vertrek van de topman vanmorgen bekend. De man heeft beslist om zijn carrière elders voort te zetten. Hij verlaat op 1 september het bedrijf. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het bedrijf benadrukt dat er géén verband is tussen het vertrek van de directeur en de salmonella-uitbraak. De productie in de chocoladefabriek in Wieze ligt nog altijd stil.