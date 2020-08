Dronken cafégangers verwonden agenten in Dendermonde

Wie gehoopt had op versoepelingen van de mondmaskerplicht in Aalst, die komt bedrogen uit. Burgemeester Christophe D'Haese vreest dat de stijgende cijfers in Brussel ook naar zijn stad zullen overwaaien en hij neemt daarom geen risico's. De enige versoepeling die vanaf morgen wordt toegestaan is voor fietsers. Wie in Aalst fietst moet geen mondmasker meer opzetten. Wie in Aalst rondloopt moet altijd een mondmasker op zak moeten hebben.