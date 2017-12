Mobiliteit en Verkeer Dronken bestuurder zorgt voor flink wat brokken op E17

De vele BOB-campagnes ten spijt veroorzaakte een dronken bestuurder gisterenavond flink wat ellende op de E17. Ter hoogte van Kruibeke in de richting van Antwerpen reed een dronken man in op de staart van een file. In Twee auto's en twee vrachtwagens raakten betrokken bij het ongeval. Drie rijvakken werden een tijd lang afgesloten. Twee personen raken licht gewond. Door het vele takel- en kuiswerk was het er meer dan twee uur aanschuiven.