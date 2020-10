Op Spoele in Lokeren heeft deze middag een korte maar felle brand gewoed. Kort na de middag merkten bewoners op dat onder andere een aantal houten meubelstukken vuur hadden gevat. De brandweer kon nipt vermijden dat de vlammen oversloegen op de naastgelegen woning, want de meubelen stonden opgestapeld tegen de zijgevel van die woning. De bewoner moest het huis tijdelijk verlaten, de man bleef wel ongedeerd. Uiteindelijk liep de woning enkel buiten schade op. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.