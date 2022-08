Dronken bestuurder mist bocht op plaats waar eerder dodelijk ongeval gebeurde

Alweer is er een ongeval gebeurd met een dronken bestuurder. Dat gebeurde afgelopen nacht in Hamme. In de Meersstraat, een landelijke weg, miste de bestuurder een bocht. De auto belandde in de ondiepe gracht naast de weg en kwam tegen een elektriciteitspaal tot stilstand. De chauffeur raakte niet gewond maar zou wel meteen bekend hebben dat hij teveel gedronken had. Wat het ongeval erg pijnlijk maakt, is dat het herdenkingsmonument van verkeersslachtoffer Lorenzo Van Hecke erdoor vernield werd. De toen 20-jarige kwam hier in 2014 om het leven, toen hij op de fiets werd aangereden door een beschonken bestuurder. En nog 3 jaar eerder raakten hier ook al eens 3 mensen levensgevaarlijk gewond, ook al nadat ze door een dronken bestuurder waren aangereden.