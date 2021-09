Dronken autobestuurder botst op geparkeerde wagen in Berlare

De vakantie van een West-Vlaams koppel en hun twee honden is gisteravond in mineur geëindigd op de E17. Net voorbij Lokeren in de richting van Gent kreeg hun kampeerwagen een klapband, waarna de bestuurder de controle verloor. Het voertuig slipte, ging over de kop en belandde in de gracht terug op zijn wielen. Het koppel en hun twee golden retrievers konden als bij wonder zonder een schrammetje uit de wagen stappen. Ze waren na hun vakantie in Lommel op weg naar huis in West-Vlaanderen.