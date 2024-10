Vandaag stellen we de derde kandidaat van de Prinsenverkiezing in Aalst aan u voor. Johan Pessemier, ofwel 'Droeven Badmoesj', wil zaterdag de titel en de scepter van Prins Carnaval in de wacht slepen. Johan wil zijn campagne zo laagdrempelig mogelijk houden. Want het maakt niet uit van welke rang of stand u bent. Carnaval is een feest voor iedereen.