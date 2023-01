Dan gaan we voetballen. Want op deze eerste speeldag na de winterstop stond er een echte topaffiche op het programma. Eendracht Aalst, de leider in tweede nationale A, moest het vanmiddag thuis opnemen tegen de grote concurrent: Lokeren-Temse. Met één wedstrijd minder gespeeld staat Lokeren-Temse maar twee punten achter op de Ajuinen. En dat heeft Aalst vooral aan zichzelf te danken, want zwart-wit pakte voor de winterstop 0 op 9. Lokeren-Temse ruikt bloed en heeft tijdens de winter ook wat huiswerk gedaan. Het versterkte zich met Kompany en Van Walle. Namen die de titelambities van de club nog eens onderstrepen. Inzet van deze wedstrijd was de leidersplaats.