Dries Wuytens bezorgt SK Beveren drie punten tegen Lierse

In de Challenger Pro League heeft SK Beveren vrijdagavond op de Freethiel met 1-0 gewonnen van Lierse. Het is Dries Wuytens die op een corner met deze rake kopbal de 1-0 scoort. SK Beveren krijgt nog enkele kansen op de 2-0. Maar wanneer het na een tweede gele kaart van Coopman en deze tackle van Everton met negen verder moet, wordt het nog even spannend in het slot. Toch kan Lierse niet meer scoren en zo wint geel-blauw met het kleinste verschil. In het klassement springt het over Lierse naar een voorlopige zesde plaats.