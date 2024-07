Dries De Bondt heeft Kemmel Koerse op z'n naam geschreven. De renner van Decathlon AG2R La Mondiale was gisteravond de snelste in Ieper. De Bondt reed een heel aanvallend koers, waarbij hij er een aantal keer alleen van door probeerde te gaan. Dat lukte niet, maar uiteindelijk won de renner uit Buggenhout de sprint in een uitgedunde groep, voor de Nederlander Stijn Daemen en de Nieuw-Zeelander Kiaan Watts.