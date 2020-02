Dries De Bondt heeft de derde rit in de Ster van Bessèges gewonnen. De 28-jarige wielrenner uit Denderhoutem klopte zijn medevluchter Georg Zimmerman, een ploegmaat van Greg Van Avermaet, in de sprint. In de voorjaarskoersen zal De Bondt vooral zijn ploegmaat Matthieu Van Der Poel moeten bijstaan.