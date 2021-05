Dries De Bondt pakt trui in Giro

Prachtig nieuws uit het gewichtheffen. Nina Sterckx uit Laarne heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Na haar sterke prestatie op het WK voor junioren eerder deze week, is ze zeker van een plaats in de top 8 in haar gewichtsklasse. Voor de 18-jarige atlete is het haar eerste Olympische deelname. Ze wil in Tokio vooral ervaring opdoen, om dan binnen drie jaar te schitteren op de Spelen in Parijs.