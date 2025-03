In de GP Denain, dat is een kasseikoers in het Noorden van Frankrijk, hebben Brent Van Moer en Dries De Bondt net naast de overwinning gegrepen. De twee streekrenners zaten voorop in een groepje met de favorieten. Maar aan de finish had de 19-jarige Britt Matthew Brennan van Team Visma-Lease a Bike de snelste benen. De Bondt werd derde, Van Moer vijfde.