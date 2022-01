Een mooi driekoningengeschenk. En wie Driekoningen zegt, die zegt ook lekkere taarten. Bij bakkerij Verleysen in Aalst vliegen de taarten de deur uit. Vandaag zijn er maar liefst 1.200 over de toonbank gegaan. Het zijn dan ook geen gewone gebakjes, er zit een noot of boon in verstopt. En wie die vindt, mag de kroon opzetten. Het is een traditie elk jaar populairder lijkt te worden, zegt de bakker.