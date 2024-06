Dan keren we nog even terug naar gisteravond, naar de wedstrijd van de Rode Duivels. Na het verlies tegen Slowakije was het meteen do or die voor de Belgen. In Aalst zakten een zo'n drieduizend supporters af naar de parking van de Keizershallen voor de belangrijke wedstrijd tegen Roemenië. Na afloop was er grote euforie, want de Duivels wonnen en doen nog altijd mee voor groepswinst.