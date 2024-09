Driedaagse Wuitensmarsen starten in Hamme al voor de 53ste keer

In Hamme hebben heel wat mensen hun wandelschoenen al klaar staan, en dat voor de 53ste editie van de befaamde Wuitensmarsen. De Wuitensmarsen zijn een driedaagse wandel evenement, en intussen ook al een echte traditie voor heel wat wandeliefhebbers. Vanmiddag waren ze dan ook al talrijk aanwezig op de start in deelgemeente Moerzeke. Daar konden de sportievelingen kiezen tussen een wandelroute van 8 of 15 km door het natuurgebied. De Wuitensmarsen zijn er al meer dan 50 jaar, maar er blijven nog altijd wel nieuwe plekjes te ontdekken.