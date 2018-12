Drie vzw's stappen uit gesprekken over één grote Aalsterse scholengemeenschap

Wie zijn kind naar de lagere school wil laten gaan in Temse, zal zich vanaf volgend jaar online moeten aanmelden. Alle basisscholen in Temse stappen namelijk over op het online aanmeldingssysteem. In Temse zitten enkele scholen vol, en vorig jaar werd er aan twee schoolpoorten gekampeerd. Dat willen ze in de gemeente nu vermijden. Aanmelden in het basisonderwijs in Temse kan vanaf 1 maart tot 29 maart. De toewijzing gebeurt op basis van uw voorkeur en de afstand tot de school. Broers en zussen hebben voorrang. Vanaf mei kan er dan ingeschreven worden in de school die toegewezen is. De hele procedure geldt enkel voor nieuwe inschrijvingen.