Drie voetbalsters uit de streek in de running voor de Gouden Schoen

VC Oudegem is uitgeschakeld in de CEV Cup. Het verloor deze namiddag met 0-3 van de Russische topploeg Ekaterinburg. Gisteren verloor het ook al de heenwedstrijd van de achtste finale. Ook toen werd het 3-0 voor de Russen. Vooral in de tweede set had Oudegem het knap lastig, die werd verloren met 10-25. De andere twee sets eindigden op 20-25. Het Europees avontuur van de ploeg uit Dendermonde eindigt dus in de achtste finale. Nu kan Oudegem zich terug focussen op de competitie, en volgende week kan de ploeg zich ook plaatsen voor de finale van de Beker van België.