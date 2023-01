Drie vermoedelijke inbrekers opgepakt na klopjacht in Beveren

In Kerksken bij Haaltert is deze nacht brand uitgebroken in de woning van de weduwe van Willy Michiels. Michiels was oud-burgemeester van de gemeente en was bekend als de zogenoemde bingokoning. Hij richtte onder meer het gokbedrijf Napoleon Games op. Z'n weduwe is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Haar mantelzorgster van 59, die bij de weduwe inwoonde, is in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen.