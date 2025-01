Drie verdachten gearresteerd na speurwerk van politie Lebbeke/Buggenhout, mannen braken in met geweld op oudejaarsavond

De politie van Lebbeke - Buggenhout heeft na intensief speurwerk drie verdachten opgepakt, die verantwoordelijk zijn voor een overval met geweld. Op 31 december, oudejaarsavond vorig jaar, braken vier mannen in, in een woning in Lebbeke. Ze namen waardevolle goederen mee en vluchtten weg met een auto. Eén verdachte kon uiteindelijk vrij snel ingerekend worden. De andere drie mannen konden later geïdentificeerd worden, door de Lebbeekse recherche. Die inbrekers werden woensdag gearresteerd, tijdens enkele huiszoekingen in Vlaams-Brabant en Sint-Jans-Molenbeek. De politie zette daarvoor twintig agenten in.