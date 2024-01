In Serskamp, een deelgemeente van Wichelen, heeft een zware woningbrand het leven gekost aan de bewoonster, een alleenstaande vrouw van 74. Volgens de eerste bevindingen van het parket is de brand ontstaan door een kortsluiting in de keuken. Het was de poetsvrouw die vanmorgen bij haar aankomst de brandgeur opmerkte en alarm sloeg. De hulpdiensten troffen de vrouw dood aan in haar woning. Het vuur was uit zichzelf al opnieuw gedoofd. Het labo en een branddeskundige deden de nodige vaststellingen.