Drie streekgenoten naar EK Veldlopen in Dublin, Lauwaert is er niet bij

Hoe zou het nog zijn met Parelvisser Oliver Naesen? Bijna twee maanden geleden werkte hij zijn laatste koers af. Naesen werd 52ste in Parijs-Roubaix. Een wedstrijd waarvan hij ongetwijfeld veel meer had verwacht. Net als van heel zijn seizoen. Intussen heeft Naesen de tijd genomen om de batterijen terug op te laden, want binnen enkele weken start de voorbereiding op het komende seizoen al. Maar eerst is er nog even tijd voor ontspanning. Dat doet Naesen het liefst van al op de mountainbike, zoals dit weekend in Hamme.