Drie Sint-Niklazenaren komen om bij zwaar verkeersongeval in Turkije

Het spoorverkeer tussen Lokeren en Dendermonde is al het hele weekend onderbroken. Zaterdagmorgen raakte een vrachtwagen de bovenleiding aan de overweg in de Brandstraat in Lokeren. De spoorleiding is over een lengte van 300 meter beschadigd. Niet alleen de kabel moet hersteld worden, er zijn ook verschillende palen scheefgetrokken. Februari vorig jaar reed een vrachtwagen hier ook al de bovenleiding af. Infrabel hoopt dat er morgen opnieuw treinen kunnen rijden het tussen Dendermonde en Lokeren. Tot dan is er een vervangende busdienst voorzien.