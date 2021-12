Drie robots helpen personeel in restaurant in Waasmunster

In een brasserie in Temse is een van de eerste robots toegekomen die de klanten in de zaal zal kunnen bedienen. Niet om het menselijke personeel te vervangen, wel om hun werk wat te verlichten. En het is ook een leuke extra voor het cliënteel. In China zijn dergelijke robots in de horeca al heel populair. De zaakvoerders in Temse hebben er alle vertrouwen in, dat ook bij ons de robot een succes zal worden.