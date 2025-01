Drie opeenvolgende weekends wordt er gewerkt aan het spoor in Wetteren, geen treinverkeer mogelijk

De komende drie weekends gaat spoorwegbeheerder Infrabel werken uitvoeren op spoorlijn 50 tussen Gent-Sint-Pieters en Schellebelle. Tijdens de werken zullen er geen treinen rijden. De werken zijn nodig voor de veiligheid en de stiptheid van de treinen. De sporen, de dwarsliggers en de steenslag worden aangepakt tussen het station van Melle en de Mestakkerstraat in Wetteren. In een tweede fase, tijdens drie weekends in maart, worden de sporen aangepakt. Tijdens die werken zullen er machines en spoorkranen ingezet worden. En daardoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Melle, Wetteren en Schellebelle. Reizigers kunnen gebruik maken van een vervangbus.